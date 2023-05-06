مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات شرقي البلاد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم السبت، عن خالص تعازي مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين والمفقودين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، مؤكّداً تضامن مصر مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.