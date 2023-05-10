التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقا ببنها.. والتحريات: لا شبهة جنائية

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، بدائرة المركز، أثناء نزوله للسباحة، حيث جرفه التيار، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والتي توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتسلمت أسرة الشاب جثته، وجرى دفنه وتلقي العزاء.

انتشال جثة عامل غرق في نهر النيل ببنها

كانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية تمكنت من انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل فرع دمياط، أمام قرية كفر الجزار، بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المعنية، والتي صرحت بدفن الجثة، وشيّع أهالي قرية «دملو» جثمان الشاب لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيله.

تفاصيل غرق عامل شاب في نهر النيل ببنها

وتلقت الاجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من اللواء مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه نهر النيل فرع دمياط، أمام قرية كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة.

وتبين غرق «حامد ع ح»، 19 سنة، عامل رخام، مقيم في قرية دملو دائرة مركز شرطة بنها، حال قيامه بالاستحمام أمام قرية كفر الجزار دائرة المركز.