7 معلومات عن قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإبراهيمية بعد افتتاحه

افتتح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قسم الصيدلة الإكلينيكية، اليوم بمستشفى الإبراهيمية المركزي، وذلك بحضور عدد من الأطباء والصيادلة.

افتتاح 16 قسما للصيدلة الإكلينيكية بالشرقية

وقال وكيل وزراة الصحة، إن أقسام الصيدلة شهدت طفرة خلال الفترة الماضية السابقة، منها افتتاح 16 قسما للصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الأقسام تسهم في تخفيف الأعباء على المرضي وسرعة علاجهم.

أبرز معلومات عن قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإبراهيمية

1- قسم الصيدلة الإكلينيكة الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي، هو القسم السادس عشر بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

2 - يساعد على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

3- يؤدي قسم الصيدلة الاكلينكية إلى ترشيد استهلاك الدواء، وتوفير المبالغ المالية الخاصة ببند الأدوية.

4- يسهم في التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.

5 - يقوم قسم الصيدلة الإكلينيكية بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء والمشاركة في المرور اليومي على المرضى، وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض.

6- يقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها.

7- مشاركة قسم الصيدلة الإكلينيكية في الحملات التثقيفية للمرضي داخل الأقسام الطبية بالمستشفى.