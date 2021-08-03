«سحر كمال» قائما بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بصيدلة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي الأستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة، بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الاكلينيكية بالكلية.

حصلت الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1989، وماجستير الصيدلة الاكلينيكية من جامعة طنطا عام 1996، والدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2004 .

تدرجت فى الوظائف العلمية حيث عملت معيدا بالكلية سنة1991، ثم مدرس مساعد في 1997، ومدرس في 2004، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام في 2009 حتى حصلت على درجة أستاذ سنة 2015.

كما أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا اليوم، بتكليف الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية.

حصلت الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني على بكالوريوس «السموم» من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1992، الماجستير من جامعة طنطا عام 1997، الدكتوراه من جامعة طنطا عام 2004، وتدرجت فى الوظائف العلمية حيث عملت معيدا في 1992، مدرس مساعد في 1998، مدرس في 2004، أستاذ مساعد 2010 ، حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2016.

وأصدر رئيس جامعة طنطا، قرارًا آخر بتكليف الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

حصل الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل، على بكالوريوس التربية الموسيقية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2000، والماجستير من نفس الجامعة عام 2006، ودرجة الدكتوراه من جامعة فيلادلفيا عام 2014، تدرج فى الوظائف العلمية حيث عمل كمعيد في 2001، مدرس مساعد في 2006، مدرس في 2015، حتى حصلت على درجة استاذ مساعد عام 2021.