جامعة حلوان تنظم تدريبا على الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات الصعيد

نظمت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان، تدريبا للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد، بمشاركة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة.

واستضاف المركز الإقليمي للتدريب في سوهاج، والتابع لوزارة الصحة، بحسب بيان عن جامعة حلوان، التدريب المقدم لصيادلة مستشفيات وزارة الصح، حيث حضر التدريب نحو 70 صيدليا من أسيوط وسوهاج وقنا ونجع حمادي.

أهم التحديات في تطبيق بروتوكولات العلاج المختلفة

وأوضح البيان أنّ التدريب شكل أساسيات تصميم وحدة صيدلة إكلينيكية داخل المستشفيات، وتطرق إلى أهم التحديات في تطبيق بروتوكولات العلاج المختلفة، ويأتي في إطار استعدادات محافظات الصعيد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدّمه الدكتور محمد مبارز أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

وصرح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، بأنّ جامعة حلوان تحرص على المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في مشروعات تنمية الصعيد، تأكيدا على دور الجامعة في تنفيذ سياسات الدولة، التي تهدف لخدمة المواطن ورفع مستوى معيشته.

تقديم التعليم المستمر لخريجي كليات الصيدلة

وأضاف الدكتور سامح سرور، أنّ التدريب يعد استكمالا للتعاون المشترك بين الكلية وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، والذي بدأ بتنفيذ برنامج تدريبي علي الصيدلة الإكلينيكية لصيادلة الوزارة وتنفيذا لخطة الكلية الاستراتيجية في التعاون الوثيق مع الجهات الخدمية، مثل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، وحرص الكلية على تقديم التعليم المستمر لخريجي كليات الصيدلة من جميع الفئات.