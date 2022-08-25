تقع جامعة المنيا الأهلية بحي الجامعات في مدينة المنيا الجديدة، وتضم برنامج واحد هو الصيدلة الإكلينيكية، ويهتم طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بمعرفة مصاريف جامعة المنيا الأهلية.

مصاريف جامعة المنيا الأهلية

ومصاريف جامعة المنيا الأهلية تبلغ 59 ألف جنيه، طبقا للصفحة الرسمية للجامعة، ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة، ولغة الدراسة الإنجليزية.

وقبل دفع مصاريف جامعة المنيا الأهلية، يجرى تسليم الملفات الورقية في مقر الجامعة بحي الجامعات في مدينة المنيا الجديدة.

بداية تنسيق الجامعات الأهلية

وبدات أمس الأول الثلاثاء أول أيام تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ومنها جامعة المنيا الأهلية، وتستمر أعمال التنسيق حتى الثلاثاء المقبل، ويقتصر التقديم للتنسيق الإلكتروني على طلاب الثانوية العامة من خريجي هذا العام.

ومن المقرر أن بفتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.

وسيُدون على طابع التنسيق مصاريف جامعة المنيا الأهلية؛ برنامج الصيدلة الإكلينيكية، بواقع 59 ألف جنيه، لكي يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.

وبدأت أعمال إنشاء جامعة المنيا الأهلية بحي الجامعات في مدينة المنيا الجديدة، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، على مساحة 41.2 فدانًا، بتكلفة 2.2 مليار جنيها، وتجرى حاليا التشطيبات الداخلية النهائية وأعمال التأثيث ومستلزمات المعامل، وفقا للجداول الزمنية المحددة.