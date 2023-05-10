السفير نادر سعد: تحديد الوظائف والتخصصات الصالحة «للعمل عن بُعد» بعد تجربة الـ6 أشهر

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن تطبيق نظام «العمل عن بُعد» لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، سوف يبدأ على نطاق تجريبي محدود لمدة 6 أشهر، حتى يتسنى الوقوف على كل الجوانب الإيجابية والسلبية للنظام المقترح.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحديد الوظائف والتخصصات التي تصلح لتطبيق هذا النظام سيكون بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي، إذ سيتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لنتائج المرحلة التجريبية، صياغة المعايير والضوابط المنظمة لنظام العمل عن بُعد، والشروط الواجب توافرها في الإدارات والتخصصات التي ستطبق هذا النظام، وكذا نسبة الموظفين الذين سيدخلون ضمن نطاق التطبيق في كل جهة حكومية، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

كان مجلس الوزراء، قد استعرض خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام «العمل عن بعد» وذلك لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، مشيرا إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يجري التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.