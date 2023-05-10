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أيمن محسب: القيادة السياسية تعهدت بتنفيذ طلبات الشعب بشكل دقيق

كتب:

أحمد شوقي
08:08 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الدكتور أيمن محسب

الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن من أهداف الحوار الوطني قتل البيروقراطية في سرعة تعديل التشريعات، وبدلا من المسار المعتاد من الحكومة للبرلمان للرئيس، فالمقترحات تذهب للرئاسة مباشرة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مطالب الحوار الوطني هي مطالب شعب مصر.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تعهدت بتنفيذ طلبات شعب مصر بشكل دقيق، وأول هذه الطلبات كان الإشراف القضائي على الانتخابات، الذي تمت الموافقة عليه فورا.

الإعداد للجلسات استغرق وقتا طويلا

وذكر أن الإعداد للجلسات استغرق وقتا طويلا لأن المقترحات كلها كانت جيدة ولم يتم استبعاد أي مقترح، وبالتالي احتاجت وقتا للتنسيق والتبويب والتجهيز لتتحول من مقترحات إلى قضايا وملفات تسهل مناقشتها في الحوار الوطني.

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