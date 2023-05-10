عماد الدين حسين: «أمناء الحوار الوطني» يمثلون عينة عشوائية سريعة للمجتمع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التساؤل حول استفادة المواطنين من الحوار الوطني، يتكرر كثيرا، لكنه قائم على فرضية خاطئة، إذ أن هناك فارق بين المواطن العادي والمواطن النخبوي، أو أن المطالب الحياتية تتحقق بمعزل عن السياسة، ولا يمكن الحديث عن أي إنجازات لمواطن عادي ومواطن غير عادي، إلا بمجرى سياسي بالمجتمع، مع وجود توافق بين القوى الساسية والحكومة المستقلة، لكن إذا قام الحوار الوطني على فكرة نخبوية فقط منعزلة تماما عن الجماهير، اعتقاد خاطئ.

نناقش 119 قضية تمس المواطن

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني، يمثلون عينة عشوائية سريعة لكل المجتمع المصري بتياراته الفكرية السياسية الحكومية القريبة من الحكومة أو المعارضة، وبينها للخبراء، ومجلس الأمناء يتحدث حول قضايا تهم المواطنين، ويبحثون عن حلول لها، وإذا تم حل هذه القضايا، سيستفيد منها المواطنين، بالإضافة إلى 119 قضية اختارها مجلس الأمناء للمناقشة، تمثل محاور مهمة تمس المواطن العادي، مثل التضخم والأزمة الاقتصادية، وغلاء الأسعار ودعم الزراعة ودعم الصناعة، والدين العام.

السياسة مهنة لمن يتحذلقوا في مراكز الأبحاث السياسية

وتابع حسين، أن الاعتقاد الشائع لدى البعض، بأن السياسة مهنة لمن يتحذلقوا في مراكز الأبحاث السياسية، اعتقاد خاطئ، فكل القضايا التي تمس المواطنين سياسة.