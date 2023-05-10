ضياء رشوان: الحوار الوطني يمثل الشعب.. والرئيس يطلع على مخرجاته

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الحوار الوطني صفة كي يمثل الشعب، وذلك بالطريقة التي دعا بها إلى عقد هذا الحوار، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه مخرجات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، أي أنها ستسلك أعلى مسار دستوري لإصدار التشريعات في مصر.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «اكسترا نيوز»، أن أطراف الحوار هي كل الأطراف التي تمثل الشعب المصري، فهناك الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات المهنية والنقابات العمالية التي كلها انتخابات حرة، إذ أن بمصر 25 نقابة بمهنية، وبعض النقابات يصل عدد أعضائها مليون نسمة، وتضم كلها قرابة 15 مليون مهني؛ كلهم شركاء في الحوار.

رشوان: الحوار الوطني ليس مؤسسة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس مؤسسة، ولا يستطيع أن يملي على مؤسسة ما تفعل، وستخرج منه مخرجات وتوصيات، إما مقترح تشريعي وتعديل في مواد قانون أو خلق قانون من العدم مثل قانون مكافحة التمييز أو قرارات تنفيذية.