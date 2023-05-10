«الصحة»: نقدم الدعم النفسي للعائدين من السودان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل استقبال العائدين من السودان في ميناء سفاجا، موضحًا: «دفعنا بـ10 عيادات متنقلة في مختلف التخصصات».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «رفع درجة الاستعداد حدث منذ بداية الأزمة وليس اليوم، حيث تختلف معدلات التردد والخروج من المعابر المختلفة، واستقبل ميناء سفاجا مجموعة من النازحين وقدمنا خدمات طبية لهم».

إحالة 113 حالة إلى المستشفيات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك حالات من القادمين في حاجة إلى دخول المستشفيات، مشيرًا إلى أن كل العيادات الموجودة في المنافذ الحدودية مرتبطة بمستشفيات للإحالة بحسب التوزيع الجغرافي: «113 حالة جرى إحالتها إلى المستشفيات وخرج منهم 91 والباقي يتلقى العلاج في المستشفيات».

وعن نوع الإصابات، قال: «هناك من كانوا في حاجة إلى إجراء جلسات غسيل كلوي وسيدات حوامل كن في حاجة إلى متابعة الحمل، وناس كان عندها أمراض قلب في حاجة إلى بعض الفحوصات، وتلك أغلب الحالات التي أُحيلت إلى المستشفيات، كما تم فتح عيادات للدعم النفسي من خلال التحويل للمستشفيات ونتابع القادمين لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد وصولهم من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية العامة والحالة النفسية».