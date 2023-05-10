«الخارجية» تعيد نشر أماكن تجمع المصريين الراغبين في مغادرة السودان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بيانا أعادت فيه نشر أماكن تجمعات المصريين المتواجدين في السودان، والراغبين في العودة إلى مصر، من أجل تسهيل عمليات إجلائهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

تنظيم إجراءات إجلاء المصريين من السودان

وتابعت الوزارة، في بيانها مساء اليوم الأربعاء: «ضمن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين من السودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين».

1- معبر قسطل (إجلاء بري).

2- معبر أرقين ( إجلاء بري).

أرقام تلقي البلاغات والاستفسارات

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن غرفة الأزمات بوزارة الخارجية، تستمر في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913