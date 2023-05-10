افتتاح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية بكفر الشيخ.. معادن وحُلي

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية، والتي تضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية لطلاب الفرقة الأولى، ومعرض العمق الخطي لطلاب الفرقة الثانية، ومعرض الخامات المستحدثة والمعدن للفرقة الرابعة، ومعرض إسلاميات «الكتلة والفراغ» لطلاب الفرقة الثانية، ومعرض الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمسرح المدرسي لطلاب الفرقة الثالثة، والرابعة، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي.

رئيس الجامعة يشيد بالمشغولات والمعادن

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الأخرى، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلاب، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التي تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال، داخل أروقة كلية التربية النوعية.

الاهتمام بالمشروعات الطلابية وتنمية مهاراتهم

وأشار رئي الجامعة إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وأكدت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، أن المعارض تضمنت الإمكانات التشكيلية للورق الملون في عمل معلقات فنية متنوعة، ومجموعة من المعروضات التي تم تشكيلها باستخدام الألوان والعناصر الزخرفية بمستويات مختلفة.