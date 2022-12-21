أستاذ بـ«نوعية كفر الشيخ»: زينا جدران المدارس بروسومات ورموز الفن الشعبي

قالت الدكتورة داليا المداح، الأستاذ بكلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، إن مشروع تخرج طالبات كلية التربية النوعية، الخاص بتزين جدران المدارس يأتي في إطار خطة الكلية والجامعة للمشاركة المجتمعية لأبناء المحافظة، في متخلف المجالات بناءً على توجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

الرسومات تحمل رسائل للمواطنين

وتابعت «المداح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن الجانب الفني هو دور قسم التربية الفنية في كلية التربية النوعية: «ننفذ خطة إدارة الكلية بإشراف الأستاذة أماني شاكر، عميد الكلية، التي تؤكد دائمًا على أهمية الجانب المجتمعي للكلية بشكل عام، وللقسم بصفة خاصة».

وأشارت الأستاذ بكلية التربية النوعية، إلى أن نوعية الرسومات الخاصة بأحد مشروعات تخرج طالبات كلية التربية النوعية لها رسائل وأفكار معينة هدفنا توصيلها للمواطنين، موضحة أنه تم الاعتماد على تصميمات عن الفن الشعبي الذي يتميز بالبساطة والتلقائية المتواجدة في مجتمعنا، وأنه لابد من التخطيط للمجتمع بلغة مناسبة له، إذا تعبر الرموز الشعبية عن عادات وتقاليد وأفكار ومعتقدات المجتمع المختلفة.

«المداح»: عرضنا الروسومات بالمعارض الخارجية

وأوضحت، أن أهم تلك الرموز شجرة النخيل التي تدل على الخصوبة والوفرة، بالإضافة إلى العديد من الرموز كالكف والعين من عناصر الفن الشعبي، مشيرة إلى أننا قمنا بعقد المعارض الخارجية بدلًا من الاقتصار داخل الكلية فقط.