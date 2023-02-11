«نوعية كفر الشيخ» تحصد 12جائزة في مسابقة «إبداع» للجامعات المصرية

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن كلية التربية النوعية بالجامعة، حققت العديد من المراكز على مستوى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية في ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري، وحصد 12 جائزة متنوعة.

نوعية كفر الشيخ تحصد 12 جائزة

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عميد كلية التربية النوعية الدكتور أماني محمد شاكر والطلاب الفائزين، وفريق العمل المشارك في الملتقي مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين في التخصصات كافة .

الطلاب الفائزين بالمسابقة

وأضاف بأن كلية التربية النوعية فازت بكأس المركز الثاني عام في التربية الفنية على مستوى الجامعات المصرية، وحصد المراكز الفردية التالية، حيث فاز بالمركز الأول خزف على مستوى الجامعات سهيلة سمير عبد الله مرسى، مركز أول أشغال فنية على مستوى الجامعات آلاء أيمن احمد عبد الغني، مركز أول تصميم على مستوى الجامعات أسماء محمد رضا، مركز أول طباعة منسوجات على مستوى الجامعات، وإيمان رأفت رزق، مركز أول كروشيه على مستوى الجامعات بمجال الاقتصاد المنزلي شيرين محمد احمد السمان، مركز ثاني أفلام وثائقية على مستوى الجامعات في مجال تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي كريم مصطفي أبوالنجا، وعبد الحليم رمضان عبدالحليم، وزياد أحمد السادات، مركز ثالث تصوير زيتي على مستوى الجامعات المصرية، أحمد محمد عبدالغني عبدالمجيد.

كما فازت بالمركز الثالث تطريز على مستوى الجامعات في مجال الاقتصاد المنزلي آلاء محمد الشحات على مركز ثالث عزف فردي على مستوى الجامعات في مجال التربية الموسيقية بهاء سالم على بدوي، جائزة التميز للجنة التحكيم في النحت على مستوى الجامعات، وأحمد علي محمد الزرزور، جائزة التميز للجنة التحكيم تصميم أزياء على مستوى الجامعات في مجال الاقتصاد المنزلي سلوى أيوب فوزي عبده.

وأوضحت الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بالجامعة، عبر بيان اليوم، إلى الدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ لكلية التربية النوعية بهدف الارتقاء بالطلاب الموهوبين وقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، دروع التكريم لأعضاء لجان التحكيم، وأعضاء الوفود المشاركة من الجامعات المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بإشراف الدكتور نجلاء الأشرف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي ورئيس فريق طلاب كلية التربية النوعية، الدكتور أميره عكاشة.