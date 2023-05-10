«س وج».. كل ما تريد معرفته عن إلغاء الجمارك على الذهب للقادمين من الخارج

تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، ترصد «الوطن» كل الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع كما أوضحها مجلس الوزراء في البيان الصادر عنه، كالتالي:

ما أنواع المشغولات التي يجري تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ؟

-يتم إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة.

- إعفاء الواردات المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

هل يتم الإعفاء من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة؟

يتم الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

ما مددة الإعفاء التي حددها القرار ؟

- تم تحديد مدة القرار لتكون لمدة ستة أشهر.

هل يطبق القرار على الأحجار الكريمة واللؤلؤ؟

لا يسري هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وما أهمية ذلك القرار؟

يأتي مشروع القرار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.