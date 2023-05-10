تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2550 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، للحصول على توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب الآن

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2031 دولارًا.

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

أسعار الذهب في تعاملات أمس

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.8 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2540 جنيها، ولامس مستوى مستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، وبنسبة 0.7 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.