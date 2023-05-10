متى يعود الذهب للانضباط بالسعر العالمي؟.. شعبة المجوهرات تجيب

متى يعود الذهب للانضباط بالسعر العالمي؟.. سؤال يحير عدداً كبيراً من المواطنين، الذين يبحثون عن معرفة كل التفاصيل حول المعدن الأصفر، الذي يلجأ إليه كثيرون باعتباره الملجأ الآمن لتقلب أسعار العملات، وما هو الوقت المناسب للشراء أو البيع؟.. يجيب على هذا السؤال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

متى يعود الذهب للانضباط؟

وذكر «لطفي»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أنه من الممكن جداً أن يعود الذهب للانضباط والارتباط المباشر بالسعر العالمي قريبًا، عندما يتوفر الدولار في البنوك، حتى يمكن الاستيراد في أي وقت، مثل الوضع قبل مارس عام 2022.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات أن سعر الذهب يتغير لحظياً، ولا يمكن أن يتوقع أي شخص الاستقرار أو التراجع أو الانخفاض، لذا لا توجد معلومة مؤكدة عن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تداول الذهب حسب السيولة

وتابع «لطفي» أن هذه الفترة غامضة وضبابية في العالم، لذا يجب الهدوء والانتظار لرؤية الأسعار في الفترة المقبلة، وبالنسبة لرغبة المواطنين في الشراء أو البيع، فيكون الأمر حسب الشخص نفسه، وتوافر السيولة المادية لديه، والفرصة البديلة للذهب لديه، وأن يكون البيع عادةً عند الضرورة.

واستكمل نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات حديثه قائلاً إنه ربما يكون الذهب ليس أفضل اختيار هذه الفترة، كونه أعلى كثيراً من السعر العالمي محسوبًا على سعر الدولار في البنك المركزي، ولكن أيضاً لا يوجد اختيار أفضل منه لدى الكثيرين.