أستاذ استثمار لبرنامج الحوار الوطني: نحتاج لتحسين البنية التنظيمية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن التقليل من المجهودات التي تمت لتحسين البنية التشريعية الفترة الماضية، لكننا نحتاج لتحسين البنية التنظيمية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن هناك العديد من التشريعات التي جرى تعديلها الفترة الماضية، لكننا نحتاج ضبط صياغة هذه التشريعات حتى لا يتم التحايل عليها.

قدر كبير من المحفزات

ولفت أستاذ الاستثمار إلى أن هذه التشريعات جاءت مع قدر كبير من المحفزات، تتسق مع استراتيجية الدولة 2030 فيما يتعلق بالاقتصاد، وهناك محاور تحركت فيها الحكومة الفترة الماضية، مثل مراكز خدمة المستثمرين، ووحدة مشكلات الاستثمار في مجلس الوزراء، التي عالجت 1330 مشكلة.

مشكلة في البنية التنظيمية بالإطار الترويجي

وأوضح أن هناك مشكلة في البنية التنظيمية بالإطار الترويجي، فيجب الفصل بين أمرين مهمين؛ هما الفصل بين الاستثمار وتنشيط الاستثمار لاختلاف المهام بين المؤسستين، فمن يمارس الدور الرقابي لا يكون مميزا في الدور الترويجي، وهذا ما نحتاجه.