اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها حول قضايا وفعاليات الحوار

- أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات

- المخرجات النهائية بـ«التوافق لا التصويت».. ولم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق مشاركتها

- «حسين»: سنصل إلى مخرجات حقيقية قائمة على «فن الممكن» و«الأسعار والصناعة والزراعة» قضايا حيوية على طاولة الحوار

- «فرحات»: الحوار شامل ومتنوع ورفضنا محاولات تسييسه واهتمامات المواطنين تختلف عن أولويات الأحزاب

- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على كل المحافظات

- أسواق «نصف الجملة» تضبط الأسعار وتحاصر الجشع

- الحكومة تدرس تطبيق «العمل عن بُعد» في الجهاز الإداري

- «مدبولي»: البداية بـ«الاتصالات والتنظيم والإدارة» وتوجيهات بسرعة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

- «التموين»: إنشاء 22 سوقاً بمواصفات عالمية لتقليل حلقات التداول وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة

- «الصحة»: قدمنا خدمات طبية لـ581 قادماً من السودان عبر ميناء سفاجا

- مواطنون: نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها.. وخبير اقتصادي: «نصف الجملة» أفضل حل لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع

- مصر تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة

- «عرفي»: على العالم أن يتدخل لإنهاء التصعيد اللاإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة

- أسرته: نشهد أنه «صاحب كرامات».. والسمِّيعة: «سلطنة من زمن جميل»

الصفحة الثانية

- «السبت» بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الخارج

- «الأرثوذكسية والكاثوليكية» تحتفلان بمرور 50 عاماً على استئناف العلاقات بعد انقطاع 15 قرناً

- «التعليم العالي»: هدفنا التيسير على المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

- البابا تواضروس من الفاتيكان: مصر أرض التاريخ والحضارة.. والمحبة تجمعنا بإخواننا المسلمين

- تعاون «مصري - برتغالي» لتعزيز القطاعين «الصحي والدوائي»

- «التنمية المحلية»: «مشروعك» وفر 1.6 مليون فرصة عمل

- «عبد الغفار»: حريصون على تبادل الخبرات والتعاون مع نظم الرعاية الصحية المتطورة

- «آمنة»: نفذ أكثر من 204 آلاف مشروع باستثمارات 26.2 مليار جنيه

- «الجزار» يتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين»

- «فؤاد»: تقديم خبراتنا في تحسين الهواء والمياه للصومال

- وزيرة البيئة: تدريب الكوادر الصومالية بالمجالات البيئية ذات الأولوية

- هجوم حاد من «أوسوريو» على لاعبي الزمالك عقب مواجهة بروكسي.. و4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي

الصفحة الثالثة

- أسواق «نصف الجملة».. الطريق لـ«ضبط الأسعار»

- 22 سوق جملة تحتاج مصر إلى إنشائها.. بمساحات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على جميع المحافظات

الصفحة الرابعة

- «التموين»: إنشاء 22 سوق «نصف جملة» لتقليل حلقات التداول وتوفير السلع بأسعار متوازنة

- «عشماوي»: مواصفات عالمية للإنشاء وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة

- متحدث «التموين»: نسب التخفيضات فيها ستصل إلى 25% عن أسعار التجزئة

- 6 أسواق بـ«القاهرة»: مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة.. وحصر أراضي «الجيزة»

- نائب محافظ القاهرة: الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات وضبط الأسعار من خلال أسواق نصف الجملة

- محافظ الجيزة: نتوسع في المعارض لتغطية القرى.. وتقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%

- المحافظات: حصر 283 قطعة أرض لإقامة الأسواق.. والأولوية للعواصم والمدن

- «الغرف التجارية»: «التجزئة» داعم للقطاع التجاري.. وضامن لضخ السلع واستقرار «الشراء»

الصفحة الخامسة

- تجار جملة: ستُنهي ظاهرة الأسواق العشوائية وتضبط الأسعار

- «النجيب»: نحتاج إلى تسهيلات للتجار وتعاون أكبر مع الحكومة.. و«سعد»: تنظّم الأسعار وترقى بخدمات المواطنين وتزيد التنافسية بين التجار

- بائعو خضار وفاكهة: البديل الأنسب للشوادر وستكون قريبة من المناطق السكنية

- مواطنون: «نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها»

- «كرم»: ستخدم تجار الجملة في بيع بضائعهم بسرعة.. و«رجب»: سيتم التنسيق مع تجار الجملة

- «محمود»: «مش هنخاف من الغلاء واستغلال الأزمات».. و«حسن»: «بشتري الخضار بالشوال وأقسمه مع جيراني»

- الدكتور عمرو صالح: ستزيد المنافسة مع الأسواق التقليدية وتوفر السلع بأسعار مناسبة لصالح المواطن

- أستاذ اقتصاد: أفضل حل لمواجهة جشع التجار.. و«الجديدة» ستكون الاختيار الأول للمستهلك

- تفيد المستهلك بتقديم أسعار مناسبة والتاجر بتحقيق هامش ربح كبير وجذب رؤوس أموال

الصفحة السادسة

- لم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق المشاركة.. ورفضنا محاولات «تسييس الحوار»

- عضوا «مجلس الأمناء»: نسعى إلى حلول واقعية.. والإصلاح لن يحدث بـ«ضغطة زر».. والمخرجات النهائية بـ«التوافق»

- «مجلس الأمناء» انتصر لفكرة التعامل مع كل ما يواجه المجتمع من تحديات بمنطق متكامل

- طوال جلسات الإعداد للحوار على مدار عام رأى عدد كبير من المتابعين أو المواطنين أن هناك تأخيراً واستهلاكاً للوقت.. ولكن ثبت في الجلسة الافتتاحية أن الموضوع لم يكن عبثاً

- الحوار الوطني لا يمثل بديلاً عن الحكومة أو البرلمان

- رفع وجهات النظر إلى صانع القرار سواء المتفق أو المختلف عليها لتعميق فكرة التوافق كمبدأ مهم داخل التيارات السياسية المحليات طريق

الصفحة السابعة

- مشهد الجلسة الافتتاحية في قاعة «نفرتيتي» أكد جدية الحوار.. والجميع كان مشاركاً باستثناء من تورط في عنف أو يرفض الدستور

- استجابة الرئيس السيسي السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية الحوار وخطوة كبيرة للأمام

- توافقنا على أن قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية في «أيدٍ أمينة».. والكلام في هذه القضايا «ضرره أكثر من نفعه».. و«الأمناء» سيتابع الجلسات وصولاً إلى التوصيات

- دور الإعلام و«تبسيط» السياسة

- الإصلاح بـ«الحوار» وليس الفوضى

الصفحة الثامنة

- وُلد ورحل يوم 9 مايو.. وإبداعه في قراءة القرآن يخلد ذكراه

- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة

- 73 عاماً على رحيل «الأسطورة» مؤسس مدرسة التلاوة الحديثة

- «جمعة»: حفظ القرآن وعمره 8 سنوات و«سعد الدين»: علامة فارقة فى التلاوة

- السمِّيعة: سلطنة من الزمن الجميل.. وخبير «مقامات»: أبدع في العجم والنهاوند

- أسرته: نشهد بأنه صاحب كرامات.. و«عبدالوهاب والريحاني» أبرز أصدقائه

- 30 ساعة مسجلة بصوته يجري ترميمها لتخرج للنور قريباً.. وضابط كندي: فقدان بصره سر نبرة الألم في صوته

- الشيخ محمد حشاد: مدرسته أساسها التقوى في التعامل مع القرآن.. وإحساسه بالكلمات فريد من نوعه

- نقيب قراء القرآن: كان يقرأ من قلبه.. وتفنن في تنويع «المقامات»