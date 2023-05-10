اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات
كتب:
أحمد شوقي
08:45 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها حول قضايا وفعاليات الحوار
- أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات
- المخرجات النهائية بـ«التوافق لا التصويت».. ولم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق مشاركتها
- «حسين»: سنصل إلى مخرجات حقيقية قائمة على «فن الممكن» و«الأسعار والصناعة والزراعة» قضايا حيوية على طاولة الحوار
- «فرحات»: الحوار شامل ومتنوع ورفضنا محاولات تسييسه واهتمامات المواطنين تختلف عن أولويات الأحزاب
- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على كل المحافظات
- أسواق «نصف الجملة» تضبط الأسعار وتحاصر الجشع
- الحكومة تدرس تطبيق «العمل عن بُعد» في الجهاز الإداري
- «مدبولي»: البداية بـ«الاتصالات والتنظيم والإدارة» وتوجيهات بسرعة الانتقال إلى العاصمة الإدارية
- «التموين»: إنشاء 22 سوقاً بمواصفات عالمية لتقليل حلقات التداول وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة
- «الصحة»: قدمنا خدمات طبية لـ581 قادماً من السودان عبر ميناء سفاجا
- مواطنون: نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها.. وخبير اقتصادي: «نصف الجملة» أفضل حل لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع
- مصر تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة
- «عرفي»: على العالم أن يتدخل لإنهاء التصعيد اللاإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة
- أسرته: نشهد أنه «صاحب كرامات».. والسمِّيعة: «سلطنة من زمن جميل»
الصفحة الثانية
- «السبت» بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الخارج
- «الأرثوذكسية والكاثوليكية» تحتفلان بمرور 50 عاماً على استئناف العلاقات بعد انقطاع 15 قرناً
- «التعليم العالي»: هدفنا التيسير على المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية
- البابا تواضروس من الفاتيكان: مصر أرض التاريخ والحضارة.. والمحبة تجمعنا بإخواننا المسلمين
- تعاون «مصري - برتغالي» لتعزيز القطاعين «الصحي والدوائي»
- «التنمية المحلية»: «مشروعك» وفر 1.6 مليون فرصة عمل
- «عبد الغفار»: حريصون على تبادل الخبرات والتعاون مع نظم الرعاية الصحية المتطورة
- «آمنة»: نفذ أكثر من 204 آلاف مشروع باستثمارات 26.2 مليار جنيه
- «الجزار» يتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين»
- «فؤاد»: تقديم خبراتنا في تحسين الهواء والمياه للصومال
- وزيرة البيئة: تدريب الكوادر الصومالية بالمجالات البيئية ذات الأولوية
- هجوم حاد من «أوسوريو» على لاعبي الزمالك عقب مواجهة بروكسي.. و4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي
الصفحة الثالثة
- أسواق «نصف الجملة».. الطريق لـ«ضبط الأسعار»
- 22 سوق جملة تحتاج مصر إلى إنشائها.. بمساحات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على جميع المحافظات
الصفحة الرابعة
- «التموين»: إنشاء 22 سوق «نصف جملة» لتقليل حلقات التداول وتوفير السلع بأسعار متوازنة
- «عشماوي»: مواصفات عالمية للإنشاء وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة
- متحدث «التموين»: نسب التخفيضات فيها ستصل إلى 25% عن أسعار التجزئة
- 6 أسواق بـ«القاهرة»: مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة.. وحصر أراضي «الجيزة»
- نائب محافظ القاهرة: الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات وضبط الأسعار من خلال أسواق نصف الجملة
- محافظ الجيزة: نتوسع في المعارض لتغطية القرى.. وتقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%
- المحافظات: حصر 283 قطعة أرض لإقامة الأسواق.. والأولوية للعواصم والمدن
- «الغرف التجارية»: «التجزئة» داعم للقطاع التجاري.. وضامن لضخ السلع واستقرار «الشراء»
الصفحة الخامسة
- تجار جملة: ستُنهي ظاهرة الأسواق العشوائية وتضبط الأسعار
- «النجيب»: نحتاج إلى تسهيلات للتجار وتعاون أكبر مع الحكومة.. و«سعد»: تنظّم الأسعار وترقى بخدمات المواطنين وتزيد التنافسية بين التجار
- بائعو خضار وفاكهة: البديل الأنسب للشوادر وستكون قريبة من المناطق السكنية
- مواطنون: «نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها»
- «كرم»: ستخدم تجار الجملة في بيع بضائعهم بسرعة.. و«رجب»: سيتم التنسيق مع تجار الجملة
- «محمود»: «مش هنخاف من الغلاء واستغلال الأزمات».. و«حسن»: «بشتري الخضار بالشوال وأقسمه مع جيراني»
- الدكتور عمرو صالح: ستزيد المنافسة مع الأسواق التقليدية وتوفر السلع بأسعار مناسبة لصالح المواطن
- أستاذ اقتصاد: أفضل حل لمواجهة جشع التجار.. و«الجديدة» ستكون الاختيار الأول للمستهلك
- تفيد المستهلك بتقديم أسعار مناسبة والتاجر بتحقيق هامش ربح كبير وجذب رؤوس أموال
الصفحة السادسة
- لم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق المشاركة.. ورفضنا محاولات «تسييس الحوار»
- عضوا «مجلس الأمناء»: نسعى إلى حلول واقعية.. والإصلاح لن يحدث بـ«ضغطة زر».. والمخرجات النهائية بـ«التوافق»
- «مجلس الأمناء» انتصر لفكرة التعامل مع كل ما يواجه المجتمع من تحديات بمنطق متكامل
- طوال جلسات الإعداد للحوار على مدار عام رأى عدد كبير من المتابعين أو المواطنين أن هناك تأخيراً واستهلاكاً للوقت.. ولكن ثبت في الجلسة الافتتاحية أن الموضوع لم يكن عبثاً
- الحوار الوطني لا يمثل بديلاً عن الحكومة أو البرلمان
- رفع وجهات النظر إلى صانع القرار سواء المتفق أو المختلف عليها لتعميق فكرة التوافق كمبدأ مهم داخل التيارات السياسية المحليات طريق
الصفحة السابعة
- مشهد الجلسة الافتتاحية في قاعة «نفرتيتي» أكد جدية الحوار.. والجميع كان مشاركاً باستثناء من تورط في عنف أو يرفض الدستور
- استجابة الرئيس السيسي السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية الحوار وخطوة كبيرة للأمام
- توافقنا على أن قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية في «أيدٍ أمينة».. والكلام في هذه القضايا «ضرره أكثر من نفعه».. و«الأمناء» سيتابع الجلسات وصولاً إلى التوصيات
- دور الإعلام و«تبسيط» السياسة
- الإصلاح بـ«الحوار» وليس الفوضى
الصفحة الثامنة
- وُلد ورحل يوم 9 مايو.. وإبداعه في قراءة القرآن يخلد ذكراه
- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة
- 73 عاماً على رحيل «الأسطورة» مؤسس مدرسة التلاوة الحديثة
- «جمعة»: حفظ القرآن وعمره 8 سنوات و«سعد الدين»: علامة فارقة فى التلاوة
- السمِّيعة: سلطنة من الزمن الجميل.. وخبير «مقامات»: أبدع في العجم والنهاوند
- أسرته: نشهد بأنه صاحب كرامات.. و«عبدالوهاب والريحاني» أبرز أصدقائه
- 30 ساعة مسجلة بصوته يجري ترميمها لتخرج للنور قريباً.. وضابط كندي: فقدان بصره سر نبرة الألم في صوته
- الشيخ محمد حشاد: مدرسته أساسها التقوى في التعامل مع القرآن.. وإحساسه بالكلمات فريد من نوعه
- نقيب قراء القرآن: كان يقرأ من قلبه.. وتفنن في تنويع «المقامات»