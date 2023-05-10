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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات

كتب:

أحمد شوقي
08:45 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها حول قضايا وفعاليات الحوار 

- أمناء الحوار الوطني: نسعى لحلول واقعية لا شعارات

- المخرجات النهائية بـ«التوافق لا التصويت».. ولم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق مشاركتها

- «حسين»: سنصل إلى مخرجات حقيقية قائمة على «فن الممكن» و«الأسعار والصناعة والزراعة» قضايا حيوية على طاولة الحوار

- «فرحات»: الحوار شامل ومتنوع ورفضنا محاولات تسييسه واهتمامات المواطنين تختلف عن أولويات الأحزاب 

- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على كل المحافظات

- أسواق «نصف الجملة» تضبط الأسعار وتحاصر الجشع 

- الحكومة تدرس تطبيق «العمل عن بُعد» في الجهاز الإداري

- «مدبولي»: البداية بـ«الاتصالات والتنظيم والإدارة» وتوجيهات بسرعة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

- «التموين»: إنشاء 22 سوقاً بمواصفات عالمية لتقليل حلقات التداول وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة

- «الصحة»: قدمنا خدمات طبية لـ581 قادماً من السودان عبر ميناء سفاجا

- مواطنون: نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها.. وخبير اقتصادي: «نصف الجملة» أفضل حل لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع 

- مصر تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة

- «عرفي»: على العالم أن يتدخل لإنهاء التصعيد اللاإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة

- أسرته: نشهد أنه «صاحب كرامات».. والسمِّيعة: «سلطنة من زمن جميل»

الصفحة الثانية

- «السبت» بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الخارج

- «الأرثوذكسية والكاثوليكية» تحتفلان بمرور 50 عاماً على استئناف العلاقات بعد انقطاع 15 قرناً

- «التعليم العالي»: هدفنا التيسير على المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

- البابا تواضروس من الفاتيكان: مصر أرض التاريخ والحضارة.. والمحبة تجمعنا بإخواننا المسلمين

- تعاون «مصري - برتغالي» لتعزيز القطاعين «الصحي والدوائي»

- «التنمية المحلية»: «مشروعك» وفر 1.6 مليون فرصة عمل 

- «عبد الغفار»: حريصون على تبادل الخبرات والتعاون مع نظم الرعاية الصحية المتطورة

- «آمنة»: نفذ أكثر من 204 آلاف مشروع باستثمارات 26.2 مليار جنيه 

- «الجزار» يتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين»

- «فؤاد»: تقديم خبراتنا في تحسين الهواء والمياه للصومال

- وزيرة البيئة: تدريب الكوادر الصومالية بالمجالات البيئية ذات الأولوية

- هجوم حاد من «أوسوريو» على لاعبي الزمالك عقب مواجهة بروكسي.. و4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي 

الصفحة الثالثة 

- أسواق «نصف الجملة».. الطريق لـ«ضبط الأسعار»

- 22 سوق جملة تحتاج مصر إلى إنشائها.. بمساحات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

- بدء تنفيذ 6 أسواق في القاهرة كنموذج اختباري لتعميمه على جميع المحافظات 

الصفحة الرابعة

- «التموين»: إنشاء 22 سوق «نصف جملة» لتقليل حلقات التداول وتوفير السلع بأسعار متوازنة

- «عشماوي»: مواصفات عالمية للإنشاء وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة

- متحدث «التموين»: نسب التخفيضات فيها ستصل إلى 25% عن أسعار التجزئة

- 6 أسواق بـ«القاهرة»: مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة.. وحصر أراضي «الجيزة»

- نائب محافظ القاهرة: الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات وضبط الأسعار من خلال أسواق نصف الجملة

- محافظ الجيزة: نتوسع في المعارض لتغطية القرى.. وتقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%

- المحافظات: حصر 283 قطعة أرض لإقامة الأسواق.. والأولوية للعواصم والمدن

- «الغرف التجارية»: «التجزئة» داعم للقطاع التجاري.. وضامن لضخ السلع واستقرار «الشراء»

الصفحة الخامسة

- تجار جملة: ستُنهي ظاهرة الأسواق العشوائية وتضبط الأسعار

- «النجيب»: نحتاج إلى تسهيلات للتجار وتعاون أكبر مع الحكومة.. و«سعد»: تنظّم الأسعار وترقى بخدمات المواطنين وتزيد التنافسية بين التجار

- بائعو خضار وفاكهة: البديل الأنسب للشوادر وستكون قريبة من المناطق السكنية

- مواطنون: «نتمنى إنجازها في أقرب وقت وتوفير مستلزمات المدارس بها»

- «كرم»: ستخدم تجار الجملة في بيع بضائعهم بسرعة.. و«رجب»: سيتم التنسيق مع تجار الجملة

- «محمود»: «مش هنخاف من الغلاء واستغلال الأزمات».. و«حسن»: «بشتري الخضار بالشوال وأقسمه مع جيراني»

- الدكتور عمرو صالح: ستزيد المنافسة مع الأسواق التقليدية وتوفر السلع بأسعار مناسبة لصالح المواطن

- أستاذ اقتصاد: أفضل حل لمواجهة جشع التجار.. و«الجديدة» ستكون الاختيار الأول للمستهلك 

- تفيد المستهلك بتقديم أسعار مناسبة والتاجر بتحقيق هامش ربح كبير وجذب رؤوس أموال

الصفحة السادسة

- لم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق المشاركة.. ورفضنا محاولات «تسييس الحوار»

- عضوا «مجلس الأمناء»: نسعى إلى حلول واقعية.. والإصلاح لن يحدث بـ«ضغطة زر».. والمخرجات النهائية بـ«التوافق»

- «مجلس الأمناء» انتصر لفكرة التعامل مع كل ما يواجه المجتمع من تحديات بمنطق متكامل   

- طوال جلسات الإعداد للحوار على مدار عام رأى عدد كبير من المتابعين أو المواطنين أن هناك تأخيراً واستهلاكاً للوقت.. ولكن ثبت في الجلسة الافتتاحية أن الموضوع لم يكن عبثاً   

- الحوار الوطني لا يمثل بديلاً عن الحكومة أو البرلمان   

- رفع وجهات النظر إلى صانع القرار سواء المتفق أو المختلف عليها لتعميق فكرة التوافق كمبدأ مهم داخل التيارات السياسية المحليات طريق

الصفحة السابعة

- مشهد الجلسة الافتتاحية في قاعة «نفرتيتي» أكد جدية الحوار.. والجميع كان مشاركاً باستثناء من تورط في عنف أو يرفض الدستور

- استجابة الرئيس السيسي السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية الحوار وخطوة كبيرة للأمام

- توافقنا على أن قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية في «أيدٍ أمينة».. والكلام في هذه القضايا «ضرره أكثر من نفعه».. و«الأمناء» سيتابع الجلسات وصولاً إلى التوصيات

- دور الإعلام و«تبسيط» السياسة 

- الإصلاح بـ«الحوار» وليس الفوضى 

الصفحة الثامنة

- وُلد ورحل يوم 9 مايو.. وإبداعه في قراءة القرآن يخلد ذكراه

- الشيخ «رفعت».. كروان التلاوة

- 73 عاماً على رحيل «الأسطورة» مؤسس مدرسة التلاوة الحديثة

- «جمعة»: حفظ القرآن وعمره 8 سنوات و«سعد الدين»: علامة فارقة فى التلاوة

- السمِّيعة: سلطنة من الزمن الجميل.. وخبير «مقامات»: أبدع في العجم والنهاوند 

- أسرته: نشهد بأنه صاحب كرامات.. و«عبدالوهاب والريحاني» أبرز أصدقائه

- 30 ساعة مسجلة بصوته يجري ترميمها لتخرج للنور قريباً.. وضابط كندي: فقدان بصره سر نبرة الألم في صوته

- الشيخ محمد حشاد: مدرسته أساسها التقوى في التعامل مع القرآن.. وإحساسه بالكلمات فريد من نوعه

- نقيب قراء القرآن: كان يقرأ من قلبه.. وتفنن في تنويع «المقامات»

  

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