رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد شلبي لبرنامج «الحوار الوطني»: لدينا مقرحات من تجارب دول أخرى لتلائم الحالة المصرية

كتب:

محمد متولي
08:46 م | الأربعاء 10 مايو 2023
النائب أحمد بهاء شلبي

النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، موزع على عدد من اللجان.

شلبي: لجنة الصناعة مثلا تلقت نحو 10 آلاف مقترح

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الصناعة مثلا تلقت نحو 10 آلاف مقترح، وهذه المقترحات جرى تكويدها، بحيث تكون لها عناوين، وتضمن فيها المقترحات، وتكون الأساس للمشاركات في ما بعد.

وذكر أن المقترحات التي وصلت للجنة في مستوى جيد جدا، والحكم على هذه الأفكار يتم خلال جلسات الحوار الوطني، وستكون الجلسات معلنة ليتابع المواطنون أفكارهم وهي تناقش، وهذا يعمق فكرة المشاركة السياسية لدى المواطن.

وأوضح أن هناك الكثير من المقترحات التي تستلهم تجارب دول أخرى، ودورنا هو تحويلها لتكون مناسبة لخصوصية مصر والمجتمع المصري، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع دون معوقات.

اقرأ المزيد:

عماد الدين حسين: «أمناء الحوار الوطني» يمثلون عينة عشوائية سريعة للمجتمع

عماد الدين حسين: نجاح الحوار الوطني سيعود بالنفع على الجميع

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لا مجال للتصويت والتوافق هو الحل

ضياء رشوان: الحوار الوطني يمثل الشعب.. والرئيس يطلع على مخرجاته
بقلم محمد متولي