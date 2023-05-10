بالأسماء.. محافظ الإسكندرية يكرم الفائزين في مهرجان النحت على الرمال

كرّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الفائزين في مهرجان النحت على الرمال الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة في شاطئ السرايا العام بمشاركة 13 متسابقا، منهم 5 مشاركين من كلية الفنون الجميلة، و4 من كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، ومشاركين اثنين من كلية تربية نوعية جامعة دمياط، واثنين من كلية تربية نوعية جامعة مطروح.

أسماء الفائزين في مهرجان النحت على الرمال

وتقدم «الوطن» أسماء الفائزين في مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية، وهم كالتالي:

- المركز الأول محمد إيهاب محمد محمد، طالب بكلية فنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- المركز الثانى نانسى خالد محمد كمال محمود، طالبة كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث أمنية رأفت عبد الواحد، طالبة بكلية التربية النوعية جامعة مرسى مطروح.

- فاز بدرع التميز الأول كل من إيهاب حسام الدين فتحى ذكى من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، وسارة أحمد وليد جابر من كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

- فاز بدرع التميز الثاني كل من علي عصمت متولى فتح الله، من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، تربية نوعية جامعة الإسكندرية.

- فاز بدرع التميز الثالث كل من فاطمة الزهراء عوض الله تربية نوعية، جامعة مرسى مطروح، وفريق جامعة تربية نوعية جامعة دمياط.

محافظ الإسكندرية يشكر القائمين على المهرجان

وخلال التكريم، عبر محافظ الإسكندرية عن فخره وسعادته لرؤية حدث جميل يٌنفذ على شواطئ الإسكندرية؛ وهو مهرجان النحت على الرمال، والذي يتم تنفيذه بهذا الشكل المبدع والراقي، وبأيدي شباب مصريين مبدعين، مُعربًا عن شكره لجميع الفنانين المشاركين في المهرجان، وكل من ساهم في إخراج هذا الحدث المبهج الذي أسعد الجميع.

محافظ الإسكندرية: مهرجان النحت على الرمال أكد تفرد شواطئنا

وأوضح المحافظ أن مهرجان النحت علي الرمال أُقيم لنؤكد للجميع أن الإسكندرية متميزة ومتفردة دائماً، حيث تميزت بأول شاطئ لذوي الهمم، وأول شاطئ للمكفوفين، واستضافت العديد من الفاعليات الرياضية العالمية على الشواطئ، بالإضافة إلى فكرة إقامة معارض للمنتجات اليدوية خلال الأيام المشمسة من فصل الشتاء على الشواطئ؛ مثل (باب رزق) ، ولنؤكد أيضاً أن الإسكندرية كانت وستظل دائمًا تمثل ذكرى جميلة في مخيلة زوارها من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمد الشريف إلي أن النحت على الرمال كشكل فني يحظى بشعبية كبيرة ، وقد اكتسب جمهورًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث تُقام المئات من المسابقات السنوية في جميع أنحاء العالم.

لجنة تحكيم مهرجان النحت على الرمال

هذا وقد تكونت لجنة التحكيم من الدكتور سعيد بدر، أستاذ وؤئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، وأحمد حسام، وعلي مصطفى المعيدين بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، بالإضافة إلي الدكتور احمد قدرى محمد ، والدكتور إيهاب الشيخ من كليه التربية النوعية جامعة الإسكندرية.