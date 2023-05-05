الإسكندرية تحتضن مهرجان النحت على الرمال للمرة الأولى

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية احتضان المدينة الساحلية مهرجان النحت على الرمال، على شاطئ السرايا العام، وذلك للمرة الأولى، ويستهدف عمليات نحت على الرمال وتقديم مجسمات مميزة.

مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإنه سيتم غلق شاطئ السرايا المحتضن للمهرجان على مدار 4 أيام مدة المهرجان، في الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري، حتى يتمكن المشاركون من استكمال أعمالهم الفنية.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن عدد المشاركين في المهرجان يبلغ 13 شخصا وهم من:

- كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

- كلية تربية نوعية بجامعة الإسكندرية.

- كلية تربية نوعية بجامعة مطروح.

- كلية تربية نوعية بجامعة دمياط.

جوائز مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه سيتم اختيار 3 فائزين من مجمل الأعمال التي ستقدم وتوفير جوائز قيمة لهم مع ختام مهرجان النحت على الرمال الأول من نوعه بالإسكندرية، وذلك في حفل الختام يوم 10 مايو.