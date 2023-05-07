انطلاق مهرجان الإسكندرية للنحت على الشواطئ.. الرمال تتحول لفن

بأيدي ماهرة ومبدعة تحولت حبات رمال شاطئ السرايا في الإسكندرية إلى مجسمات فنية مميزة، عبَّر 13 مبدعا مشاركا في فعاليات مهرجان النحت على الرمال على شواطئ الإسكندرية والذي يأتي بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية مع جامعة الإسكندرية، ويستمر حتى الأربعاء 11 مايو الجاري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن اليوم بداية انطلاق المهرجان الذي يعد الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية.

دورة تدريبية للأطفال على هامش المهرجان

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح المهرجان، أن الفنانين بدأوا في عملية تحضير المجسمات، لافتاً إلى أنه تم غلق الشاطئ طوال المهرجان لتوفير المناخ المناسب لهم لإخراج أفضل الأعمال الفنية، مشيراً إلى تنظيم دورة تدريبية للأطفال غدا على هامش المهرجان.

اختيار 3 فائزين من المشاركين في مهرجان النحت

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشاركا من «كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط».

وأكد أنه سيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين في المهرجان للحصول على جوائز قيمة، مشددا على أن شواطئ الإسكندرية كانت تحتاج لحدث كبير مثل مهرجان النحت الذي يضيف للمحافظة ويعمل على تنشيط السياحة وجذب الفنانين من مختلف المحافظات.

من جهته، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مهرجان النحت على الرمال يأتي في إطار دعم المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

تاريخ مسابقات النحت على الرمال

جدير بالذكر أن شواطئ الإسكندرية شهدت مسابقات سابقة للنحت على الرمال على مستوى المحافظة، حيث تم إعداد في 2014، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للإسكندرية، مسابقة للنحت على الرمال بشاطئ جليم، وكذلك في 2015 تم إعداد مسابقة النحت على الرمال وقد أشرفت عليها كلية الفنون الجميلة بشاطئ أبو هيف بالإسكندرية، وأيضا ورشة نحت على الرمال بشاطئ ايناس حقي (أبو هيف 2 سابقا) باستخدام الأكاسيد الملونة بالتعاون مع بيت ثقافة 26 يوليو وتضمنت عمل مجسم بالرمال بعنوان «عروس البحر».