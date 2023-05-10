ختام مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية بمشاركة 13 طالبا من 3 محافظات

وصل مهرجان النحت على الرمال الأول على شواطئ الإسكندرية، إلى محطته الأخيرة بعد 4 أيام من إبداع 13 طالبا من كليات الفنون والتربية النوعية من 3 محافظات هي «الإسكندرية، مطروح، دمياط» حيث استطاعوا تحويل الرمال إلى مجسمات إبداعية أبرزها «غوريلا، ومجسم يحمل شعار الإسكندرية، وجه إنسان، تلال على ضهر سلحفاة».

مجسمات فرعونية بالرمال

جاسر محمد، طالب بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية وأحد المشاركين في المهرجان، استطاع تشكيل مجسم فرعوني تمثل في تابوت من الرمال، ومحيط به مجموعة بالأخشاب، بالإضافة إلى مجسم أبوالهول.

آراء المشاركين في المهرجان

وأجرى جاسر، أحد المشاركين في مهرجان النحت على الرمال، تجربته الأولى في هذا المجال، وأشار إلى أنها تجربة رائعة على الرغم من صعوبتها نظرًا لنعومة الرمال التي تصعب من عملية التشكيل، ويحتاج الأمر إلى دقة ومتابعة يومية بسبب عوامل الجو.

وأكد عبد الرحمن محمد إدريس، طالب بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية وأحد المشاركين في المهرجان، أن هذه هي التجربة الأولى له في النحت على الرمال، وعلى الرغم من صعوبتها، إلا أنه أراد تقديم مجسم يحتوي على تفاصيل مختلفة، مثل نصف «بورتريه» يحيطه دوران ومغلق بقفل، والنصف الآخر من المجسم هو نصف كتاب به مفتاح ذلك القفل، والذي يرمز إلى أن العلم نور والقراءة تثقف العقل وتخرج الإنسان من الانغلاق.

أما نانسي خالد، طالبة بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، فقد قامت بصنع مجسم كبير يشبه مدينة «ديزني»، حيث شيدت القلاع والقصور على مجسم أشبه بضهر سلحفاة. وأعربت عن استمتاعها بالتجربة على الرغم من صعوبتها، وتتطلع إلى تكرارها في المستقبل.

معايير التحكيم

في السياق، أكد الدكتور أحمد قدري، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة تحكيم مهرجان النحت على الرمال، أن قيمة المهرجان تكمن في توفير مسابقة للفنانين لممارسة الفن باستخدام أدوات بيئية فقط، حيث لا يستخدمون سوى الرمال والمياه دون استخدام مواد صناعية أو مواد مضرة للبيئة في عمليات النحت.

وأضاف قدري لـ«الوطن» أن المهرجان جذب الجمهور بمن في ذلك الأطفال الذين شاركوا في ورشة العمل في اليوم السابق. وأشار إلى أنها تجربة مميزة وأن المهرجان يختتم اليوم بتقييم الأعمال وإعلان أسماء الفائزين.