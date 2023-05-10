ما أهمية إعفاء واردات الذهب من الجمارك؟.. مستشار وزير التموين يجيب

أوضح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الأهمية الاقتصادية من مشروع قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، هي حل أزمة الدولار وإحداث استقرار في أسعار الذهب.

إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم

ووصف مستشار وزير التموين، في تصريحات لـ«الوطن» قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، بأنه جيد جدا، مؤكدا أنه سيكون له تأثير قوي على سوق الذهب المصرية من حيث الاستقرار وتوافر المعروض من الذهب في السوق، وسيحل أزمة نقص المعروض أمام الإقبال على الشراء، التي تسببت في ارتفاع سعر جرام الذهب مؤخرا، فضلا عن تأثير القرار على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.

انخفاض سعر جرام الذهب

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن تغيير أو انخفاض سعر جرام الذهب واستقرار السوق ما كان له أن يحدث بقوة إلا من خلال زيادة المعروض من الذهب والإتاحة لاستقرار السوق، قائلا: «نتائج إيجابية وأكثر من ممتازة نتيجة تبعيات هذا القرار في سعر الجرام واستقرار سوق الذهب».

وتوجه مستشار وزير التموين الدكتور ناجي فرج، بالشكر إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي تبنى مقترح إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، من البداية، فضلا عن وزير المالية الذي وافق على الدراسة المقدمة له، حتى وافق مجلس الوزراء رسميا على مشروع القرار، في اجتماعه اليوم.