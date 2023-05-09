«شعبة الذهب»: تراجع الإقبال على الشراء وسط ترقب في السوق المحلية

أكد لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب، عدم القدرة على توقع موعد تراجع أو ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نافيا ما يتردد بين أروقة الصاغة بشأن موعد تراجع الأسعار على خلاف الحقيقة.

تراجع إقبال المواطنين على شراء الذهب

وأضاف لطفي أن الصاغة شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء الذهب خلال الفترة الماضية، وارتفعت مبيعات الجنيهات والسبائك الذهبية حيث ظن المواطنون أنها أفضل وسيلة للتحوط والاستثمار ولكن الفترة الحالية تشهد تراجعا نسبيا فيما يخص شراء الذهب.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب تشهد دائما بعد أي ارتفاعات انخفاضًا ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل عوامل عديدة متعلقة بتراجع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2540 جنيها كما يسجل عيار 24 اليوم 2903 جنيها وعيار 18 يبلغ سعره 2177 جنيها فيما يسجل سعر جنيه الذهب 20320 جنيها.