تفاصيل إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك والجنيهات الذهب

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صياغة مقترح إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك والجنيهات الذهب، والذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط سوق الذهب في مصر واستقرار الأسعار.

إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك والجنيهات الذهب

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إنّ مقترح إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك والجنيهات الذهب، موجود أمام الدكتور محمد معيط وزير المالية، باعتبار وزارة المالية، الجهة المعنية بالموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ الموافقة على المقترح ستحدّث طفرة في سوق الذهب واستقرار في سعر جرام الذهب، مشيرا إلى أنّ نتيجة الموافقة على المقترح ستؤدي إلى وفرة الذهب في السوق المصري، ما يقلل أسعار الذهب.

أسعار الذهب

وأشار مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إلى أنّ الفترة التالية للموافقة على مقترح إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك وجنيهات الذهب، ستشهد عدم حدوث قفزة في السوق بشأن أسعار الذهب والسبائك، قائلا: «السبب الرئيسي في الارتفاع المتتالي لسعر جرام الذهب في السوق، هو نقص المعروض بسبب ارتفاع الطلب والشراء».

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نوه في تصريح سابق لـ«الوطن»، بالتفكير في آليات محكمة لحدوث تدخل حكومي لضبط سوق أسعار الذهب الفترة المقبلة من خلال إعفاء كميات ذهب محددة للمصريين بالخارج من الجمارك، وهو ما تم تقديمه لوزارة المالية لدراسته.