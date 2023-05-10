أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2555 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-5-2023، هدوءً داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في تعاملات أمس بنحو 10 جنيهات، إذ يسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم 2555 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية 2920 جنيهًا للشراء فيما بلغ سعر عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2190 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2555 جنيهًا للشراء فيما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2677 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 14

سجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1703 جنيهات للشراء كما يبلغ سعر عيار 12 اليوم 1460 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب الذي شهد الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على شراءه يسجل اليوم 20 ألفًا و440 جنيهًا.