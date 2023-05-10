مخرج فيلم «كاملة»: صورناه في 12 يوما فقط

تقام حاليا ندوة فيلم «كاملة» على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، بحضور أبطال وصناع العمل.

وقال المخرج جون إكرام على هامش الندوة المنعقدة، إنه سعيد بوصول الفيلم لعدد كبير من المهرجانات، وأنه يتشرف بمشاركة العمل في مهرجان كبير مثل المركز الكاثوليكي للسينما، لأنه عريق ويخدم الفن.

وأضاف أنه جرى تصوير الفيلم في وقت قياسي، 12 يوم فقط، بسبب مساعدة الأبطال والصناع له، لأنهم كانوا يعملون بحب وشغف.

وأشار إلى أن الفنان لطفى لبيب، لم يأخذ وقتًا كبيرًا في الموافقة للمشاركة فى فيلم كاملة، حيث أنه أخبرني بعد انتهاء التصوير أنه تفأجئ بموهبته.

فيلم «كاملة» الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي لم يُعرض تجاريا حتى الآن، لكن جرى عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية، من بينها مهرجان أسوان ومهرجان البحر الأحمر، ويتطرق الفيلم إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة، وهو من بطولة: إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.