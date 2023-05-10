ندوة لصناع فيلم «كاملة» ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي.. اليوم

يواصل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فعاليات اليوم الخامس لدورته الـ 71، بعرض فيلم «كاملة»، للمخرج جون إكرام، مساء اليوم، في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، ويتنافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يختتم فعالياته يوم 12 مايو الجاري، ويلي عرض الفيلم مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور صناع وأبطال العمل.

فيلم «كاملة».. قضايا مجتمعية تواجه المرأة

فيلم «كاملة»، هو الفيلم الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي لم يُعرض تجاريا حتى الآن، ولكن تم عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان أسوان ومهرجان البحر الأحمر، ويتطرق الفيلم إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة، وهو من بطولة: إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

تفاصيل المسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وبجانب فيلم «كاملة»، تضم المسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما أفلام: «الباب الأخضر»، إخراج رؤوف عبد العزيز، «2 طلعت حرب»، إخراج مجدي أحمد علي، «قمر 14»، إخراج هادي الباجوري، بالإضافة إلى «11:11»، إخراج كريم أبو زيد.

ويترأس المخرج هاني لاشين لجنة تحكيم الدورة الـ 71 من المهرجان، وتضم في عضويتها: «ماجدة زكي، مجدي كامل، عائشة بن أحمد، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار خالد الكمار، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والناقدة ناهد صلاح».