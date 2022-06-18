مخرج فيلم محمد صلاح: «استغرقنا سنة كاملة في العمل.. وساهم فيه 20 مبدعا»

قال أحمد قدري، مخرج الفيلم الوثائقي «مو رمز عالمي»، الذي رصد رحلة الملك المصري محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل النجم المصري وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، إن هذا العمل شرف له، معربا عن تمنياته بأن يكون حصل على إعجاب الشعب المصري، مشيرا إلى أنه استغرق من فريق العمل وقتا وجهدا كبيرين.

شركة تابعة لـ«FIFA» تخاطب قدري لإخراج الفيلم

وأضاف قدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «الفيلم بدأ منذ عام، ونعمل في التحضير والتصوير والمونتاج طوال هذه الفترة، وخاطبتنا شركة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر، وتم اختياري لهذا العمل، وعملت في فريق عمل مكون من 20 فردا كلهم مبدعين في مجالات مختلفة بمصر».

وتابع: «كانت هناك فترة إعداد كبيرة جدا حتى نخرج بالمحتوى الذي شاهده الجميع، ومن مصر تحدث عن صلاح اليوتيوبر الشهير عمرو نصوحي، حيث تحدث عنه بطريقة معبرة جدا داخل وخارج الملعب، وهداية ملاك بطلة التايكوندو، وقالت إنه أثر فيها، كما تحدث عنه أيضا كاتب أمريكي شهير يدعى مارك مانسون».

صلاح شخصية ملهمة

وأشار إلى أن أهم ما في الفيلم أنه يتناول رحلة محمد صلاح نجم وقائد منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي من محور مختلف، حيث لم يتناول الفيلم إنجازاته وأرقامه؛ فالعالم كله يعرفها، ولكن تطرق الفيلم إلى الجانب الإنساني، وخاصة أنه أصبح من أهم الشخصيات الملهمة.