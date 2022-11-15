بناء مدينة كاملة في الفيوم بـ12 مليون دولار من أجل فيلم «الغربان»

يواصل النجم عمرو سعد والفنانة أسماء أبو اليزيد تصوير مشاهد فيلم «الغربان» والذي يتم تنفيذه بمواصفات تضاهي وتتفوق على السينما العالمية من حيث إستخدام أحدث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية والصوتيه.

تصوير عدد كبير من المشاهد في روسيا ومصر على مدى عامين

كما تم إضفاء الواقعية على المشاهد ببناء مدينة كاملة بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ12 مليون دولار وتصوير عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدي عامين تقريبا حتى الآن ومن المقرر ان يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 اشهر أخرى ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

الغربان" تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

أعمال أحمد سعد

وكان أخر عمل درامي لعمرو سعد مسلسل «الجسر» مع المخرج بيتر ميمي، وشارك في بطولة العمل نيللي كريم وأسماء أبو اليزيد، وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

أما بالنسبة للسينما فشارك سعد في فيلم «حملة فرعون»، وجسد به دور «يحيى فرعون» وشارك في بطولته كل من روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، محمد لطفي.

ومن ناحية أخري يستعد عمرو سعد لخوض السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «الأجهر» بطولة درة وسارة سلامة، ومن تأليف ورشة كتابة ملوك واخراج محمد سامي.