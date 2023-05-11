منير الوسيمي يتراجع عن الترشح على مقعد نقيب الموسيقيين

أعلن الموسيقار منير الوسيمى، عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات المقبلة.

أسباب عدم ترشح منير الوسيمي

وأوضح الوسيمي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قراره جاء لعدة أسباب من أهمها وجود ارتباطات عمل عديدة خلال الفترة المقبلة داخل وخارج البلاد، والعمل النقابى يتطلب التواجد المستمر فى المقر، مضيفا «فإذا كانت إرادتي في خدمة زملائي حاضرة، فإعلاء مصلحة نقابة الموسيقيين وأعضاؤها هي الأهم على الإطلاق».

وأضاف في بيانه: «رغبتي في استقرار نقابتي التي دخلت خلال السنوات الماضية أكثر من نفق مظلم، كاد أن يؤدى بها إلى فرض الحراسة، وهو حتما ما يتحقق بعدم الدخول في نزاعات ترهق أروقة وساحات القضاء، وكذا إرهاق كل أجهزة الدولة، لنترك لها الأولويات الأهم في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ وطننا، إذ يحث الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن نكون على قلب رجل واحد لنحافظ على الدولة ومؤسساتها».

الخوف من عدم النجاح

وأكمل منير الوسيمي قائلا: «لم يكن من دوافع قرار عدم الترشح الخوف من عدم التوفيق (النجاح) على الإطلاق، فطريقة خوض الانتخابات كانت نتيجتها مضمونة بنسبة 90% حيث التزمت حملتي الانتخابية منهجا علميا اعتمد على الدراسة والتحليل، وذلك عبر إحدى الوكالات المرموقة المتخصصة، وعدد كبير من الموسيقيين والإعلاميين والصحفيين والقانونيين الكبار، الذين أخلصوا للفكرة ومحبة في شخصي وتاريخي».