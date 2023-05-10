ندوة في بلطيم عن تغيير العادات الاستهلاكية وإدارة المنزل بأقل التكاليف

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة توعوية لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب زغلول أبو زيد، التابع لإدارة شباب بلطيم، اليوم الأربعاء، بمشاركة 30 عضوة، وذلك تحت عنوان «إدارة المنزل بأقل التكاليف».

الاستفادة من محتويات البيت

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المرأة المصرية تتحمل عبئا كبيرا في إدارة احتياجات الأسرة، وتحديد أولويات الإنفاق، وتتحمل المسؤلية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة.

ومن هذا المنطلق، تهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة، بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية بهدف تعديل العادات الاستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة فى ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار جراء الأحداث الجارية التى أدت إلى أزمة الركود الإقتصادي العالمي.

خطة لمواجهة التغيرات الاقتصادية

وأدارت الندوة زكية شحاتة، المسؤولة بمديرية التربيه والتعليم، وقدمت المشاركات مقترحاتهن لإدارة أولويات الإنفاق ووضع خطة لمواجهة تحدى التغيرات الإقتصادية.