الحكومة ترحب بإنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني في تنزانيا

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، اجتماعا مساء اليوم، بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني بتنزانيا، بحضور السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والدكتور محمد عبد المقصود مدير عام التعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أعضاء اللجنة على أن العلاقات بين مصر وتنزانيا لها أوجه وآفاق كثيرة تقوم على مبدأ التعاون والتفاهم في مجالات عديدة، ومصر تحرص على المساهمة في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والإمكانات اللازمة في شتى المجالات، ومن أبرز تلك الجهود مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري وهو نموذج يشير إلى دعم مصر الدائم لحقوق الدول الإفريقية ودول حوض النيل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا، وهذا سبب التفكير في ضرورة بناء كوادر مدربة على أيادي خبراء مصريين لتعزيز العلاقات مع الأجيال القادمة في دولة تنزانيا.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية إنشاء مثل هذه المدارس الفنية الصناعية على مستوى القارة لتعزيز العلاقات بين مصر وجميع الدول الإفريقية، كما أن القطاع الخاص على استعداد للمشاركة في تمويل جزء من هذه المشروع مع الدولة المصرية، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تعاون وتكاتف كافة الوزارات والجهات المعنية للخروج بنتائج ذات مردود طيب.

وعليه أشاد ممثلو الوزارات بطلب الإحاطة المعروض وأكدوا ضرورة إنشاء هذه المدارس الصناعية لإعداد العمالة الفنية الماهرة المؤهلة لسوق العمل الصناعية، باعتبار أن الكارت الرابح في أفريقيا يتمثل في القوى الناعمة التي تستمر عبر الأجيال، ولكن لا بد من دراسة هذه الاقتراح دراسة جيدة من كل الجوانب للتصدي للعقبات التي قد تواجهنا سواء من الناحية الاقتصادية أو العوائق البيروقراطية لمواجهتها والعمل على تذليلها، بما يحقق الهدف من إنشاء مثل هذه المدارس.

مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

كما إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية يهدف إلى تخريج العمالة الذين يحتاجهم سوق العمل، وبناء عليه تم الاتفاق على ضرورة إعداد دراسة وافية حول كافة المعلومات اللازمة لمعرفة متطلبات واحتياجات سوق العمل والتكلفة ومساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع والمستوى التعليمي المطلوب والمناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة.