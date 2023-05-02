صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس وزيادة الفصول في بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس منهم 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة العام الدراسي القادم 2023 - 2024، بنطاق قري مركز بيلا، للمساهمة في زيادة عدد الفصول، ومن ثم خفض كثافة الطلاب، بما يُسهم في تحسين جودة التعليم، وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد إسماعيل، مدير إدارة بيلا التعليمية.

إضافة 18 فصل جديد بعدد من المدارس لاستيعاب الطلاب والطالبات

وأضاف رئيس مركز ومدينة بيلا، أنَّ هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بقطاع بيلا، قامت بالانتهاء من تنفيذ صيانة شاملة لمدرسة نيل للتعليم الأساسي، ومدرسة خاطر للتعليم الأساسي، وتوسعة ورفع كفاءة مدرستي الكراكات الابتدائية والحوة الابتدائية من خلال إضافة 18 فصل جديد بهما لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتاً أنه جاري استلام مدرستي الحرية الابتدائية بإبشان ودرويش للتعليم الأساسي خلال أيام بعد إجراء الصيانة الشاملة لهما.

الانتهاء من تجهيز 3 مدارس جديدة

وأشار إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تجهيز 3 مدارس جديدة «إنشاء جديد» بكافة الأثاث اللازم من «ديسكات، ومعامل، ومكاتب هيئة أعضاء التدريس والإداريين، والسبورات» وهم مدرسة الدمايرة للتعليم الأساسي، والشهيد المنسي للتعليم الأساسي بناحية الربعمائة بقرية روس الفرخ، ومدرسة الحوة الثانوية، تمهيداً لافتتاحهم العام الدراسي القادم، لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية.