إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بالنزهة.. كان بيعدي الطريق

شهد مطلع كوبري الحجاز بدائرة قسم شرطة النزهة، حادث مأساوي، عندما أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق في منطقة النزهة، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى لخطورة حالته.

إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في النزهة، يفيد وقوع حادث مروري واصطدام سيارة مسرعة بشاب يبلغ من العمر 18 سنة، أثناء عبوره الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقل المصاب إلى المستشفى العام لإسعافه حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، واقتادته إلى قسم شرطة النزهة.