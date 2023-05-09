إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة في الجسم، نتيجة تصادم سيارة ملاكي، بمركبة «توك توك»، على طريق الكورنيش، التابع لحي ثان بمدينة طنطا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغاً من الأهالي يفيد بتصادم سيارة ملاكي بمركبة «توك توك» في آخر طريق الكورنيش، أمام مسجد السلام بحي ثان طنطا، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات إصابة 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة «توك توك» بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي، بطريق الكورنيش بالقرب من مسجد السلام في حي ثان طنطا.

رفع حطام الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، من أجل تلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش من أجل رفع أثار الحادث تمهيدًا إلى تيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، كما جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.