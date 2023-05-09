الموت يخطف شابا قبل زفافه بأيام بالمنيا.. «مات في حادث مروري»

فوجئ أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، بنبأ وفاة الشاب كيرلس جمال رشدي داخل مستشفى المنيا الجامعي، بعد تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق مصر-أسوان الزراعي السريع، والذي أسفر عن إصابة 19 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، ما أثار حزنًا شديدًا في ملوي.

الشاب المتوفى حفل زفافه يوم السبت المقبل

وقال أحد أقارب الشاب كيرلس ويدعى «ماجد»، إنه كان مقررًا عقد حفل زفاف كيرلس جمال رشدي، السبت المقبل 13 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه أنهى جميع الترتيبات الخاصة بحفل الزفاف استعدادا للحفل.

وأضاف ماجد، أن الشاب كيرلس كان متجهًا إلى عمله مستقلًا السيارة الميكروباص التي اصطدمت بأخرى بالطريق الزراعي بين قريتي الروضة والمحرص في شمال مدينة ملوي.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

وشهد طريق مصر- أسوان الزراعي السريع، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء الأحد الماضي، حادث تصادم سيارتين ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الزراعي بمركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصًا بسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.