مصرع عامل وإصابة 19 آخرين في حادث مروري بالمنيا

لقي صباح اليوم الثلاثاء، عامل مصرعه وأصيب 19 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.

وصول جثة و19 مصابًا إلى المستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إشارة من مستشفى التكامل بالشيخ فضل في مركز بني مزار، بوصول جثة و19 مصابًا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى «تمناية» بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل قرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي

بانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، وتبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع عامل، مقيم في مركز بني مزار، وإصابة 19 شخصًا آخرين جميعهم من مركز بني مزار، عدا سائق إحدى السيارتين مقيم في مركز مغاغة بشمال المحافظة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابت بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وانتقل رجال وحدة المرور بمركز مطاي، لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.