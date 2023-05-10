القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبة للتنفيذ عليه في حكمين جنائيين، أحدهما حكم بالمؤبد، وذلك ضمن حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد تمكن النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، من القبض علي أحد العناصر الإجرامية الخطرة، اليوم الأربعاء ضمن اخطر العناصر الإجرامية المطلوبة أمنيا.

وقالت المصادر الأمنية، إنه تم القبض علي «إسلام. ر»، عاطل، ومسجل شقي خطر والمحكوم عليه في عديد من القضايا ما بين مخدرات وسرقة بالإكراه، قضت فيهما محاكم الجنايات في الإسماعيلية بالحبس بالمؤبد و15 سنة.

المتهم مطلوب ضمن تشكيل عصابي

وقالت مصادر أمنية، أن المتهم له معلومات جنائية ومقيم بشارع بقرية فنارة دائرة مركز فايد ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي سرقة بالإكراه ومخدرات، بعد رصد تحركاته وتردده علي بعض المناطق بدائرة المركز.

وحررت الشرطة محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، لحين عرض المتهم علي جهات التحقيق وإيداعه محبسه.

وتكثف مباحث الإسماعيلية من حملاتها في الفترة الحالية على المطلوبين أمنيا، لضبطهم في حملات علي أحياء ومراكز الإسماعيلية.