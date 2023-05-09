حبس عاطل متهم بحيازة 30 كيلوجراما من المخدرات في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة، في مدينة القنطرة شرق أمس الاثنين.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد فهمي عبد الصمد مأمور مركز القنطرة شرق يفيد القبض علي أحد العناصر الاجرامية وبحوزته ما يقرب من 30 كيلوجراما من المواد المخدرة.

تفاصيل ضبط المتهم

ورصد ضباط وحدة مباحث القنطرة شرق نشاط أحد المتهمين بدائرة المركز في بيع المواد المخدرة، وتخصصه في بيع مخدري البانجو والهيدرو علي نشاط واسع.

وألقت مباحث القنطرة بالإسماعيلية القبض على المتهم حال تواجده بمسكنه وبحوزته «لفافات لنبات الهيدرو المخدر وزنت 20 كيلو جرام و3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما قدرت المضبوطات للمواد المخدرة المضبوطة بـ630 ألف جنيه تقريباً.

ضبط 3 أطنان بانجو وهيدرو في القنطرة شرق

واستهدفت حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية أمس الاثنين، برئاسة العميد أحمد بلبولة أحد أخطر العناصر الإجرامية بنطاق القنطرة شرق أرشد عن مخزن كبير لمخدري الهيدرو والبانجو.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن وكمية لمخدر الهيدرو و 1 طن لمخدر البانجو ومبلغ مالي، فيما اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.