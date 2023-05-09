كواليس ضبط 30 كيلو مخدرات في الإسماعيلية.. «هيدرو وبانجو بـ630 ألف جنيه»

تواصل جهات التحقيق في الإسماعيلية، تحقيقاتها في واقعة ضبط شخص بحوزته 30 كيلو مواد مخدرة متنوعة قبل ترويجها في الإسماعيلية بقيمة 630 ألف جنيه، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها.

كواليس ضبط المتهم

تعود كواليس ضبط المتهم، عندما توصلت تحريات رجال الشرطة، إلى أنّ شخصا له معلومات جنائية سابقة، زاول نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في مخدري الهيدرو والبانجو، وترويجه بكميات كبيرة على عملائه، مُتخذا من محافظة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كما ضبط رجال الشرطة، المتهم حال وجوده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط بحوزته 4 لفافات لنبات الهيدرو المخدر وزنت 20 كيلوجراما و3 لفافات من البانجو تزن 10 كيلوجراما، واعترف أثناء التحقيق بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيدا لتهريبها و ترويجها على عملائه، وتم ضبط الكمية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 630 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وتناول قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، ولكشف العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، أشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».