وزير العدل الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: جرائم إسرائيل ترقى لمحاكمة مسؤوليها دوليا

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن جرائم إسرائيل متواصلة في القطاع والضفة.

الشلالدة: جرائم إسرائيل ترقى لمحاكمة مسؤوليها دوليًا

أضاف وزير العدل الإسرائيلي في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن جرائم إسرائيل ترقى لمحاكمة مسؤوليها دوليًا، وأنها مستمرة بحق الأسرى.

وأوضح «الشلالدة»، أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم القتل العنصري التي تقع تحت طائلة القانون الدولي، لافتًا إلى أن الحكومة الصهيونية، لا تعترف بأي حقوق للشعب الفلسطيني.

وطالب وزير العدل الفلسطيني بمحاكمة الإسرائيليين «بالجنائية الدولية»، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل إجراءات التوسع الاستيطاني ضاربة بكل القرارات والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

ودعا «الشلالدة»، المجتمع الدولي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مسؤولي إسرائيل يتنصلون من الاتفاقات الدولية.

وتابع: أن القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، وأن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف اعتداءات إسرائيل.