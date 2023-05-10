نتنياهو: وجهنا أكبر ضربة لحركة الجهاد في تاريخها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هي من تقرر الوقت الذي توجه فيه الضربة وليست الفصائل الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمة نقلتها «القاهرة الإخبارية»، في أعقاب تصعيد قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أن جيش إسرائيل وجّه لحركة الجهاد الإسلامي أكبر ضربة تلقاها في تاريخه.

تصفية 3 قادة بحركة الجهاد الإسلامي

وأوضح أن قوات الاحتلال قامت بتصفية 3 قادة بحركة الجهاد الإسلامي في 3 أماكن مختلفة، بالإضافة إلى ضرب مصانع ومخازن الأسلحة التابعة لها.

وتابع أن حركة الجهاد الإسلامي وجهت صواريخ تجاه المستوطنات لكن أكثر من ثلثها سقط داخل قطاع غزة والبقية جرى إسقاطها في منظومة القبة الحديدية.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشكر للجيش والقادة على إدخال منظومات تسليحية جديدة للعمل داخل الجيش الإسرائيلي.

وطالب نتنياهو، المواطنين الإسرائيليين، باستمرار الاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية للحفاظ على حياتهم، مضيفا أن قوات الاحتلال قامت مؤخرًا بتصفية أكثر من 120 مخربًا على حد تعبيره.