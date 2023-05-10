مقترح جديد بتطبيق نظام «العمل عن بعد» بالجهاز الإداري للدولة.. وخبير اقتصادي: يرشد الإنفاق

مقترح جديد بتطبيق نظام «العمل عن بعد» ولبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، استعرضه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهو نتاج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق هذا النظام، وذلك لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

التشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر

وأشير خلال الاجتماع إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد أن هذا القرار إيجابي، كما أنه طبق في العديد من دول العالم، وجارٍ تطبيقه في العديد من الدول الأخرى، ومنذ جائحة كورونا وهو مطبق بعدد ليس قليل من الدول، التي قدمت نموذجا وتجربة حقيقية للاعتماد على العمل عن بعد والتعليم عن بعد.

وأوضح لـ«الوطن» أن هذه التجربة تساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات، وتساهم في تحقيق حالة من ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال ترشيد الكهرباء والإنفاق وتطبيقه بصورة جزئية، كما سيساهم تدريجيا بمراجعة نظم التطبيق وتدارك السلبيات والعمل على تطوير الإيجابيات وتطوير منظومة العمل عن بعد.

انتقال 19 وزارة وجهة للعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

وخلال نفس الاجتماع استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء أيضًا، الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لانتقال 19 وزارة وجهة، مشيرًا إلى بدء انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى الـ14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى، وذلك لتخفيف الضغط على القاهرة.