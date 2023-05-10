الحكومة: بدء إعفاء الذهب من الجمارك دون تحديد كمية غدا (نص القرار)

نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص صادر قبل قليل، نص قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية، مع بدء العمل به من غد الخميس، مع عدم تحديد كميات معينة للاعفاء.

وجاء نص القرار كالآتي:

المادة الأولى

تعفى الواردات التالى بيانها، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وهى:

١- الذهب بأشكال نصف مشغولة آخر الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.13) .

٢- الذهب المعد للتداول النقدى الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.20) .

٣- الحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم (7113.19).

ولا يشمل الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعى أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها.

المــادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.