وكيل «خطة النواب»: قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لا يحتاج موافقة البرلمان

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القرار الوزاري الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، لا يحتاج العرض على مجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه بالموافقة.

وقال «عمر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة لم تتدخل بالتخفيض أو إلغاء نسبة القيمة المضافة الخاصة بهذا المعدن، بينما أبقت عليها، ما يعني هدم الحاجة إلى عرض الأمر على البرلمان.

بورصة تداول الذهب في مصر

وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، الحكومة، بالتفكير جديا في إطلاق بورصة لتداول الذهب، ما سيؤثر فى انتعاش الأسواق والقضاء على المحتكرين والسوق السوداء.

وتابع: «الناس بتتعامل مع معدن الذهب على أنه مخزن الثروة والحصن الآمن وهذا ما يجعلنا ننتبه إلى ضرورة تدشين بورصة للذهب في مصر بالوقت القريب».

المشغولات الذهبية التي يشملها القرار الوزاري

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء يشمل إعفاء واردات الذهب وذلك للنصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وكذلك المكسوة أو الملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وشدد النائب ياسر عمر على أن هذا القرار سيحقق استقرار ا في أسعار الذهب داخل الأسواق.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.

وتضمن مشروع القرار عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.