تعرف على أسعار الذهب في الدول العربية.. يقيم بها أعداد كبيرة من المصريين

أسعار الذهب تشغل بال المواطنين دائمًا، لاسيما بعد حالة الاضطراب التي يشهدها خلال الشهور الأخيرة، ما بين ارتفاع وانخفاض عالمي، ولأن المعدن اللامع هو حافظ للقيمة المادية في أي مكان بالعالم، فيحرص الكثيرون على الإطلاع على سعر الذهب في الدول التي يقيمون بها للاستثمار فيها، لذلك يهتم البعض بمعرفة أسعار الذهب في الدول العربية.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في الدول العربية اليوم، أو أكثر الدول العربية التي يقيم بها المصريون، وفق وكالات الأنباء في تلك الدول، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب في السعودية

ففي المملكة العربية السعودية يتواجد عدد كبير من المصريين العاملين في القطاعات المختلفة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، وقد سجل سعر الذهب اليوم كالآتي:

عيار 18 في السعودية: 183.67 ريال.

عيار 21 في السعودية: 214.27 ريال.

عيار 24 في السعودية: 244.91 ريال.

سعر الذهب في الإمارات

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد جاءت أسعار الذهب اليوم للأعيرة المختلفة، على النحو التالي:

عيار 18 في الإمارات: 179.83 درهم.

عيار 21 في الإمارات: 209.82 درهم.

عيار 24 في الإمارات: 239.82 درهم.

سعر الذهب في الأردن

أما في المملكة الأردنية، فقد سجلت أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 في الأردن: 34.67 دينار.

عيار 21 في الأردن: 40.45 دينار.

عيار 24 في الأردن: 46.23 دينار.

أسعار الذهب في البحرين

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مملكة البحرين كالتالي:

عيار 18 في البحرين: 18.46 دينار.

عيار 21 في البحرين: 21.53 دينار.

عيار 24 في البحرين: 24.61 دينار.

سعر الذهب في سلطنة عُمان

بينما جاء سعر الذهب في سلطنة عُمان كالآتي:

عيار 18 في عُمان: 18.85 ريال.

عيار 21 في عُمان: 21.99 ريال.

عيار 24 في عُمان: 25.13 ريال.